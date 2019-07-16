17 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Востокэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улица Дзержинского);

9.30-13.00 — улица Абдрахманова, 145, жилмассив «Колмо» (улицы Козу Баглан, Республиканская, Азаттык, Мидина);

13.00-17.00 — улица Токтогула, 57, отрезки улиц Логвиненко, Льва Толстого;

9.00-13.00 — отрезки улиц Бектенова, Ахунбаева, Койбагарова, переулок Предгорный;

13.00-16.00 — отрезки улиц Байтик Баатыра, Скрябина;

9.00-18.00 — отрезки улиц Токтогула, Гоголя;

9.30-19.00 — жилмассив «Токолдош» (улицы Армейская, Менделеева, Кийизбаева);

9.00-17.00 — отрезки улиц Фирсова, Куренкеева, Пролетарская, проспект Манаса, 5А;

9.30-17.00 — отрезки улиц Джамгерчинова, Обская, Джунусалиева, Айни, Шуш-Тубе, 2-я линия, 3-я линия, переулки Гатчинский, Сибирский, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Абданова, Садырбаева);

9.30-12.00 — отрезки улиц Патриса Лумумбы, Профсоюзной;

9.30-13.00 — отрезки улиц Панфилова, Малдыбаева.

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Лермонтова, Комсомольская, Мичурина, Мамыркалиева, Садовая, проспект Победы, «Городок энергетиков», 1-3, 14, 14А, 15, улица Зеленая, 1, 5), Васильевка (улицы Верхная, Комсомольская, Солто-Ата), Байтик (улицы Суюмбаева, Береговая, Дружбы, Эшмамбет, дачи «Союз», «Восход», «Весна», «Здоровье», «Юбилейный»), Маевка (улицы Курманалиева, Набережная, Молодежная, Ала-Арчинская, Арычная, Тепличная);

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Первомайское (улицы Береговая, Спортивная, Ленина, Калинина, Тимирязева, Комсомольская, Чмыря), Кунтуу (улицы Иманалиева, Молдосан, Спортивная, Садовая, переулок Больничный), Джаны-Джер (улицы Строительная, Садовая, Свободы, МТФ-2), Студенческое (улицы Садовая, Артезианская, Комсомольское, Новосадовая), Военно-Антоновка (улица Красноармейская), Южный (улицы Гагарина, Вишневая);

9.30-17.00 — село Комсомольское (улицы Садовая, Школьная, Проектируемая, Клубничная, Центральная, Западная, Северная, Чуйская, Пионерская, Карасуйская, Средняя, Восточная);

Московский РЭС

8.00-17.00 — села Садовое (улица Энгельса), Толок, Предтеченка (кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Пирогова, Фрунзенская, Агрономическая, Красноармейская, Энгельса, Ленина, 33,35,37), села Кара-Суу, Ставрополовка, Орто-Суу (улица Сенирбаева);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Боз-Бармак (улица Тердикбаева);

8.00-18.00 — село Туз (улица Советская);

8.00-17.00 — села Новопокровка (улица Чкалова), Дмитриевка.

3 Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — город Каракол (улицы Шелководная, Фрунзенская, Транспортная, Ошская, Пржевальского, Элебаева, Харьковская, Масанчи, Токтогула, Ростовская, Пушкина, Гоголя, Курочкина, Кравцова, Бекбоева, Стаханова, Дружба, Маяковского, Мурманская, Островского, Ленинградская), села Михайловка, Курбу, Маяк, Курмонту, Конур-Олен, Колтор, Ак-Терек, Чон-Жаргылчак, Кичи-Жаргылчак.

4Ошская область

8.00-17.00 — села Бору, Комбаза, Кара-Согот, Найман, Кок-Джар, город Ош (села Озгур, Тюлейкен, улицы Муса Жалила, Королева, Комарова, Прибрежная, Гостелло, Чкалова, Аксуу, Ала-Бука, Чаткальская, Каратайская, Грибоедова, Ленина, микрорайон «Ак-Тилек» (улицы 41-я, 42-я), улицы Алымбекова, 1а, Ленина, 169.

5 Баткенская область