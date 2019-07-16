Какая погода ожидает Кыргызстан в августе? МЧС распространило прогноз погоды

Июль выдался по-летнему знойным. Жара от 32 до 37 градусов сохранится в Чуйской области и в августе. МЧС распространило информационный бюллетень с прогнозом погоды на последний месяц лета.

По данным ведомства, средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит в Чуйской области 22-24 , в Кеминской долине и в предгорных районах от 11 до 17 градусов тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха от 15 до 20 градусов, днем колебание составит от 25 до 30 градусов и от 32 до 37 градусов со знаком плюс.

В Кеминской долине и в предгорных районах в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью от 6 до 11 градусов, днем от 23 до 28 градусов тепла.

Месячное количество осадков также ожидается в пределах нормы (в Чуйской долине 11-18 миллиметров, в предгорных районах 30-31 миллиметр).

В Таласской области средняя месячная температура воздуха в августе ожидается до 20 градусов тепла.

В отдельных местах региона воздух прогреется до 30 градусов. Месячное количество осадков — от 6 до 12 миллиметров.

В зонях земледелия в Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областей средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит от 23 до 25 градусов, в предгорных районах воздух прогреется до 20 градусов тепла.

В течение месяца ожидается ночью преобладание температуры воздуха от 15 до 20 градусов, днем колебание температуры вероятно от 25-30 градусов и до 36 градусов.

В предгорных районах в течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью от 10 до 15 градусов и воздух прогреется до 30 градусов.

В Иссык-Кульской области средняя месячная температура воздуха ожидается около климатической нормы и составит от 16 до 18 градусов тепла.

В течение месяца ожидается преобладание температуры воздуха ночью от 10 до 15 градусов, днем — от 20 до 25 выше нуля. Месячное количество осадков — в пределах нормы.

В Нарынской области в августе воздух прогреется до 25 градусов. Месячное количество осадков составит от 13 до 28 миллиметров.