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Общество

В Бишкеке самые низкие тарифы на воду

В «Бишкекводоканале» объяснили 24.kg, зачем повышать тарифы на воду и канализацию.

С момента последнего пересмотра тарифов выросли все статьи затрат, составляющие себестоимость услуг, подорожали материалы, реагенты для очистки воды и стоков, горюче-смазочные материалы. Ежегодно растет инфляция и повышается курс валют. В связи с недостаточностью тарифов управление не может в последние годы полноценно осуществлять эксплуатацию и реабилитацию объектов водопроводно-канализационного хозяйства.

Сети изношены на 80-100 процентов и требуют срочной замены, ремонта или реконструкции.

Тарифы для населения по водоснабжению утверждены в размере 5,38 сома за 1 тысячу литров чистой питьевой воды, когда как расчетная себестоимость составляет более 8 сомов. Тариф на стоки — 1,10 сома за тысячу литров, а расчетная себестоимость — 3 сома.

Для примера в «Бишкекводоканале» привели стоимость 1 тысячи литров воды в других городах. В Москве за 1 кубометр воды приходится платить 39,76 сома, в Риге — 69,13 сома, в Омске — 16,78 сома, в Алматы — 10,88 сома.

Холодная вода в Бишкеке самая дешевая относительно других городов республики. Жители Канта платят за 1 кубометр воды 8,20 сома, Джалал-Абада — 7,27 сома, Токмака — 9,32 сома, Лебединовки — 8,20 сома.

Мэрия Бишкека предлагает повысить тарифы на 1 кубометр питьевой воды для населения в 1,5 раза (с 5,38 до 8,1 сома). Кроме того, вырастут и тарифы для бюджетных организаций — с 7,38 до 9,1 сома (в 1,23 раза) и прочих потребителей — с 9,15 до 13 сомов (в 1,4 раза).
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