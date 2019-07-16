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Общество

Завершение ремонта в 34 школах Бишкека чиновники обещают к 25 августа

В Бишкеке к 25 августа планируется завершить ремонт в 34 школах. Об этом сообщает управление капитального строительства столичной мэрии.

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По словам вице-мэра Уланбека Азыгалиева, на ремонт общеобразовательных учреждений города предусмотрено 122 миллиона сомов.

Во всех учебных заведениях определены проблемные зоны, в школе-гимназии № 9 решено заменить кровлю, в гимназии № 70 — обновить пищеблок, а в школе № 69 — батареи и столовую.

В УКС добавили, что все подрядчики отобраны по тендеру. За их работой, качеством стройматериалов, которые они используют для ремонта, следит технический надзор. Подрядчики обещают уложиться максимум до конца лета.

По данным муниципалитета, также запланирован ремонт в 16 детских садах и одной школе искусств.
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