Цифра дня. За один день на Иссык-Куле выявлено 113 нарушений ПДД

За один день на Иссык-Куле выявлено 113 нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба ГУОБДД МВД.

В Иссык-Кульской области 13-14 июля прошли рейды под кодовыми названиями «Крутой» и «За рулем». Они направлены на обеспечение дорожной безопасности во время туристического сезона и пресечение нецелевого использования служебных авто должностными лицами.

Из зафиксированных нарушений 45 водителей не использовали ремень безопасности, 28 превысили скорость движения, 12 управляли без документов, 9 — в состоянии алкогольного опьянения, 3 — с затонированными передними стеклами, 1 — с подложным госномером.

Фактов нецелевого использования служебного транспорта не выявлено.