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Общество

В Исфаре обсудили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской границы

В Исфаре для ускорения описания оставшихся участков кыргызско-таджикской границы прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабинета министров КР.

Уточняется, что стороны обсудили предложения по определению оставшихся неописанных участков границы.

«Страны также договорились провести совместные полевые обследования участков границы в Баткенском районе одноименной области. Следующая встреча запланирована на территории Таджикистана», — добавили в правительстве.
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