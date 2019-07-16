В Исфаре обсудили описание оставшихся участков кыргызско-таджикской границы

В Исфаре для ускорения описания оставшихся участков кыргызско-таджикской границы прошла очередная встреча рабочих групп правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения аппарата кабинета министров КР.

Уточняется, что стороны обсудили предложения по определению оставшихся неописанных участков границы.

«Страны также договорились провести совместные полевые обследования участков границы в Баткенском районе одноименной области. Следующая встреча запланирована на территории Таджикистана», — добавили в правительстве.