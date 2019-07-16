В Бишкеке до 31 августа будет перекрыто движение по улице Льва Толстого

В столице будет перекрыто движение по улице Льва Толстого до 31 августа. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

Отмечается, что в связи со строительством магистральной тепловой сети «Восток» будет перекрыто движение для транспортных средств по восточному съезду с улицы Льва Толстого на улицу 7 Апреля.

Напомним, что по улице Льва Толстого построят эстакадный мост. Для этого нужно перенести существующую теплотрассу.

ОАО «Бишкектеплосеть» приносит извинения за временно доставленные неудобства.