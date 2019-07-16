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Общество

Сотрудники туристической милиции нашли потерявшегося ребенка из Казахстана

Сотрудники туристической милиции нашли очередного потерявшегося ребенка туристов из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, вчера в Иссык-Кульской области на одном из пляжей пансионатов в Бостери примерно в 15.00 туристы из соседней страны обратились к ближайшему работнику столичной туристической милиции с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего сына 2014 года рождения. Ребенка искали на прилегающих пляжах других пансионатов и на территории села Бостери.

«В течение часа ребенка обнаружили живым и невредимым в другом пансионате от места пропажи на расстоянии 2 километров. Сотрудники туристической милиции передали родителям малыша в целости и сохранности», — говорится в сообщении.
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