Сотрудники туристической милиции нашли потерявшегося ребенка из Казахстана

Сотрудники туристической милиции нашли очередного потерявшегося ребенка туристов из Казахстана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

По ее данным, вчера в Иссык-Кульской области на одном из пляжей пансионатов в Бостери примерно в 15.00 туристы из соседней страны обратились к ближайшему работнику столичной туристической милиции с просьбой оказать помощь в поиске пропавшего сына 2014 года рождения. Ребенка искали на прилегающих пляжах других пансионатов и на территории села Бостери.