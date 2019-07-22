В Бишкеке 22 июля без осадков. День уменьшился до 14 часов 51 минуты. Воздух прогреется до +36 градусов.

Памятные даты

Международный день бокса

Перечень международных дат пополнился в 2017 году еще одним праздником. Начиная с 2018-го ежегодно 22 июля отмечается Международный день бокса.

Всемирный день мозга

Заболевания нервной системы человека, в том числе головного мозга, несут для человека тяжелые последствия, предсказать которые порой бывает трудно.

Общими рекомендациями врачей для поддержания здоровья головного мозга являются здоровый образ жизни, отказ от вредных привычек, здоровый сон, здоровое питание, ходьба, прогулки на свежем воздухе или физические тренировки, постоянный «тренинг» мозга через решение нестандартных задач, поисков решения, общение с высокоинтеллектуальными людьми, умственная деятельность (чтение, решение кроссвордов, головоломок и так далее).

Люди, которые меняли мир

Родился народный артист Кыргызстана Эркин Касымов

Фото из интернета. Эркин Касымов

Родился 22 июля (по другим данным, 22 июня) 1941 года в селе Орок Кызыл-Аскерского района. Выдающийся певец современности, народный артист Кыргызской Республики, заслуженный артист Республики Казахстан.

В его оперном репертуаре более 60 партий. Редко кому из вокалистов удавалось воплотить на сцене такое количество разноплановых образов. Его баритон, редкий по красоте и силе выразительности, восхищал своей мощью, широтой диапазона, пластичностью, экспрессивностью.

Известен Эркин Касымов и как композитор, им написаны песни и хоры на стихи известных поэтов.

Находясь на посту начальника Главного управления искусства, образования, науки и культуры, внес весомый вклад в дело развития культуры Кыргызстана.

Будучи профессором Кыргызского государственного института искусств имени Б.Бейшеналиевой, подготовил немало талантливых и известных артистов, работающих в республике и за рубежом.

Умер 8 марта 2010 года.

Родился график Александр Карпов

Родился 22 июля 1949 года в городе Фрунзе.

В 1968-1976 годах работал в Художественном фонде Киргизской ССР, затем художником Фрунзенского завода ЭВМ. В 1979-1991-х сотрудничал с республиканскими издательствами «Кыргызстан» и «Адабият».

Член Союза художников Кыргызской Республики.

Работы художника находятся в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева и в частных собраниях в стране и за рубежом.

Участвовал в оформлении таких книг, как, например, «Каи жолдогу ойлор» и «Тулпар» Кенеша Жусупова, «Охота на эхо» Светланы Токомбаевой, «Наука понимать» Арона Брудного, а также обложек журналов «Ала-Тоо» и «Литературный Кыргызстан».