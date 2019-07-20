В Бишкеке 20 июля без осадков. День уменьшился до 14 часов 54 минут. Воздух прогреется до +38 градусов.
Памятные даты
День Национальной гвардии Кыргызской Республики
Именно в этот день в 1992 году первые гвардейцы Национальной гвардии Кыргызстана приняли присягу на верность Родине и народу и приступили к выполнению служебных обязанностей.
Национальная гвардия создана указом президента в декабре 1991 года в соответствии с декларацией о государственной независимости и в целях обеспечения безопасности Кыргызстана как суверенного государства.
Международный день шахмат
Этот праздник проводится по решению ФИДЕ — Всемирной шахматной федерации, основанной в этот день в 1924 году.
ФИДЕ — международная неправительственная спортивная организация, которая объединяет национальные шахматные ассоциации разных стран. На сегодня ее членами являются 188 национальных федераций.
Международный день торта
20 июля отмечается праздник, посвященный дружбе и миру между людьми, странами, народами. Он проходит под девизом I Cake You, что значит «Я приду к тебе с тортом».
Впервые в международном масштабе День торта отмечался 20 июля 2011 года, став одной из инициатив «Королевства любви» (международного некоммерческого проекта, реализующего глобальные культурные, гуманитарные и миротворческие инициативы), а проводится он с целью распространения идей мира и дружбы на планете через культуру.
Люди, которые меняли мир
Родился актер Токон Дайырбеков
Родился 20 июля 1959 года в селе Янги-Арык Кара-Суйского района Ошской области.
В 1982-1997 — актер киностудии «Кыргызфильм». С 1997-го — актер студии «Кыргызтелефильм». Снимался на многих студиях СССР, СНГ.
Заслуженный артист Кыргызстана снялся в таких фильмах, как «Великий самоед», «Волчья яма», «Потомок белого барса», «Тайная прогулка», «Дилетант», «Ближневосточная история», «Пегий пес, бегущий краем моря», «Чингисхан», и многих других.
Умер 2 августа 2011 года в Бишкеке.
Умер народный артист КР Берик Алимбаев
В 2016 году на 79-м году жизни скончался Берик Алимбаев — народный артист КР, балетмейстер, солист балета Кыргызского национального академического театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.
Берик Алимбаев родился 30 декабря 1936 года во Фрунзе.
За 25 лет на сцене Берик Алимбаев исполнил все ведущие партии в классических и национальных балетах. Он создал образы принца Зигфрида в балете «Лебединое озеро» Чайковского, графа Альберта в балете «Жизель», Куйручука в балете «Куйручук» Молдобасанова, Окунева, Нурдина в балете «Чолпон» Раухвергера, принца Дезире в балете «Спящая красавица» Чайковского, Ромео в балете «Ромео и Джульетта» Прокофьева. С большим успехом танцевал на зарубежной сцене: в Канаде, Сирии, Чехословакии, Монголии.
В 2006 году получил звание народного артиста Кыргызстана.
У кого намечается той
Марс Саккараев
Родился 20 июля 1967 года в селе Сын-Таш Чуйской области. Аким Аламединского района Чуйской области.
Асхат Тулебердиев
Родился 20 июля 1978 года в городе Фрунзе. Начальник муниципального предприятия «Бишкекглавархитектура».
Куда сходить
Культура
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