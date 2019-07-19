В Бишкеке 19 июля без осадков. День уменьшился до 14 часов 56 минут. Воздух прогреется до +38 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.00-19.00 — отрезки улиц Матросова, Суванбердиева, переулков Елецкий, Найманбаева, жилмассив «Ак-Тилек»;

12.00-19.00 — микрорайон «Учкун», 15, 16, 19-24а, 24б;

9.00-13.30 — улица Шопокова, 99/1;

14.00-17.00 — улица Токтогула, 77;

9.00-18.00 — отрезок улицы Скрябина, жилмассив «Ынтымак» (улицы Жетиген, Курултай, Боз Болток);

9.30-12.00 — отрезки улиц Патриса Лумумбы, Профсоюзной, Садыгалиева, жилмассив «Касым»;

9.30-17.00 — отрезки улиц Осмонова, Тойгомбаева, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Ак-Туз, Кызыл-Адыр, Садыбакасова, Шералиева);

9.30-18.00 — отрезки улиц Московской, Токтогула, проспект Манаса;

9.00-17.00 — проспект Манаса, 5.

Люди, которые меняли мир

Родился боксер Виталий Кличко

Фото из интернета. Виталий Кличко

В 1971 году в селе Беловодском родился боксер-профессионал, украинский политик Виталий Кличко. Мэр Киева с 5 июня 2014-го, депутат Рады.

До начала политической карьеры боксер-профессионал Кличко выступал в тяжелой весовой категории. Обладатель званий «почетный» и «вечный» чемпион мира по боксу версии WBC. Чемпион мира по боксу среди профессионалов. Шестикратный обладатель титулов чемпиона мира по кикбоксингу.

После успешной карьеры в любительском боксе (95 боев/80 побед (72 нокаута)/15 поражений) дебютировал на профессиональном ринге в ноябре 1996 года. В ноябре 2005-го заявил о завершении спортивной карьеры, а в 2007 году — о ее возобновлении. Спортивную карьеру окончательно завершил в декабре 2013-го.

Умер писатель Тугельбай Сыдыкбеков

Фото из интернета. Тугельбай Сыдыкбеков

Родился 14 мая 1912 года в селе Кен-Су ныне Иссык-Кульской области. Является родоначальником письменного профессионального искусства слова кыргызского народа, создателем первого национального романа. За большие заслуги в области литературы в 1968 году Тугельбаю Сыдыкбекову присвоено почетное звание «Народный писатель Киргизской ССР». Первый писатель, удостоенный звания лауреата Государственной премии СССР.

Написал роман «Дети гор» (1952) — одно из первых кыргызских детских произведений. В 1955–1958 годах вышел роман «Среди гор». Его перу принадлежат также романы «Женщины» (1962–1966), «Ровесники» (1977) о социалистическом строительстве в Киргизии, автобиографический роман «Путь» (1982).

Скончался 19 июля 1997 года.

У кого намечается той

Чингиз Мамедов