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Памятные даты

Создан первый «Тетрис»

Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.

За 20 лет существования все виды «Тетриса» разошлись по миру фантастическим тиражом, который оценивают в четверть миллиарда экземпляров. Подобной популярности не удавалось достичь ни одной электронной игре.

Люди, которые меняли мир

Родился оперный певец Хусейн Мухтаров

Родился 18 июля 1938 года в селе Кен-Булак. Оперный певец (бас), народный артист СССР.

С 1964-го — солист Кыргызского театра оперы и балета имени А.Малдыбаева.

Выступал на концертах, в том числе со своей супругой — народной артисткой Кыргызской Республики Эсен Молдокуловой. В камерный репертуар, помимо многочисленных оперных сцен и арий, входили романсы М.Глинки, А.Бородина, П.Чайковского, С.Рахманинова, Г.Свиридова, а также русские, украинские, казахские, кыргызские, дунганские песни.

Умер 5 марта 2001 года.

Родился народный художник КР Жоомарт Кадралиев

Фото azattyk.org. Жоомарт Кадралиев

Родился 18 июля 1946 года в селе Сары-Булак Жайылского района Чуйской области.

Жоомарт Кадралиев создал большое количество станковых произведений, наполненных философскими размышлениями художника о жизни, природе, непреходящих ценностях человеческого бытия.

К 3000-летию Оша создал монументальную сюжетно-историческую композицию «Заря от веков» в фойе Ошской областной филармонии.

В 2007 году творческой группой под руководством Жоомарта Кадралиева в Москве установлен памятник Манасу.

Фото из интернета. Памятник Манасу Великодушному в Москве

Жоомарт Асаналиевич известен и как композитор, автор популярных музыкальных произведений.

Он лауреат Государственной премии имени Токтогула, кавалер ордена «Манас» III степени.

Умер 5 февраля 2015 года.

У кого намечается той

Калысбек Жумаканов

Родился 18 июля 1960 года. Председатель Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности.

Сагынбек Исмаилов

Родился 18 июля 1963 года. Директор Антикоррупционной службы ГКНБ.

Бактыбек Сыдыков

Родился 18 июля 1970 года в Исфане. Депутат Жогорку Кенеша от политической партии «Республика — Ата Журт».

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