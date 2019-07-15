Алмазбек Атамбаев не стал говорить, кто из политиков приходил к нему на концерт

Сегодня на встрече с журналистами Алмазбек Атамбаев не стал называть имена политиков, которые пришли к нему на концерт.

«Я не хочу называть чьи-то фамилии, потому что как-то пришел ко мне Кылычбек Султан, его на следующий день вызвали на допрос в ГКНБ. У нас сейчас такой период. Я думаю, что это еще пару месяцев будет. Сейчас время предателей. Придет время, вы сами все узнаете», — сказал Алмазбек Атамбаев.

На вопрос о том, приезжал ли к нему экс-глава ГСБЭП Болот Суюмбаев, Алмазбек Атамбаев заявил, что он никого к себе не приглашал и все вопросы надо задавать ему.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.