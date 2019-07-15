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Общество

Не время для песен. Атамбаев рассказал, когда запишет новые треки

Сегодня на встрече с журналистами бывший президент Алмазбек Атамбаев пообещал, что запишет новые треки, когда придет время.

«Будет время для песен — будем выпускать. Сейчас время не для песен. У меня много их. Не будем опережать. Есть еще много незаписанных песен на обоих языках», — сказал Алмазбек Атамбаев.

Отметим, что бывший президент записал несколько песен и выпустил к ним клипы.

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.
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