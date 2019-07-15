Алмазбек Атамбаев о Бельянинове и Путине: Это мои старые друзья

Сегодня во время встречи с прессой бывший президент Алмазбек Атамбаев вновь заявил, что глава Российской Федерации Владимир Путин и экс-руководитель Федеральной таможенной службы Андрей Бельянинов его старые друзья.

Однако Алмазбек Атамбаев не стал говорить о том, созванивался ли он с ними.

«Я бы не стал отвечать на это, потому что есть вещи, о которых нельзя и не принято говорить. Это мои старые друзья, их у меня много и в России, и в других странах», — сказал Алмазбек Атамбаев.

На вопрос о том, поддерживает ли он связь с этими людьми, Алмазбек Атамбаев ответил: «Конечно, не все же друзья предают, есть нормальные, порядочные».

Напомним, что парламент снял неприкосновенность с бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Ему выдвинуты пять обвинений, в числе которых незаконное освобождение вора в законе Азиза Батукаева и коррупция.