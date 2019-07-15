Сотрудники мэрии Бишкека объяснили, зачем играли с портретом президента

Сотрудники управления «Бишкекские парковки и стоянки» мэрии Бишкека попросили прощения у общественности и президента Сооронбая Жээнбекова. Их видео распространила пресс-служба муниципалитета.
Напомним, сегодня в соцсетях опубликовали видео, на котором несколько молодых людей пародируют президента Сооронбая Жээнбекова, произнося его знаменитую фразу «Чык эшикке». На видеозаписи есть кадр, где один из участников глупой шутки бьет второго портретом президента. В мэрии пообещали, что сотрудников строго накажут.