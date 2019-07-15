В Бишкеке из-за ремонта теплосети будет закрыта улица Кривоносова

В Бишкеке на две недели для проезда автомобильного транспорта закроют участок улицы Кривоносова от М.Алыбаева до Захарьева. Об этом сообщает мэрия столицы.

По ее данным, закрытие связано с подготовкой к отопительному сезону и реконструкцией городских дорог. Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» заменит теплосети перед прокладкой нового дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа.

В городском муниципалитете просят бишкекчан и гостей столицы использовать альтернативные пути для передвижения на машинах.