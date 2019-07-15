17:50
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке из-за ремонта теплосети будет закрыта улица Кривоносова

В Бишкеке на две недели для проезда автомобильного транспорта закроют участок улицы Кривоносова от М.Алыбаева до Захарьева. Об этом сообщает мэрия столицы. 

По ее данным, закрытие связано с подготовкой к отопительному сезону и реконструкцией городских дорог. Коммунальное предприятие «Бишкектеплоэнерго» заменит теплосети перед прокладкой нового дорожного покрытия. Все работы планируется завершить к 1 августа.

В городском муниципалитете просят бишкекчан и гостей столицы использовать альтернативные пути для передвижения на машинах.
Ссылка:
просмотров: 172
Версия для печати
Материалы по теме
Бишкектеплосеть не успевает: работы по улице Пушкина продолжены
Участок улицы Токтогула закроют на полтора месяца
В Бишкеке на улицах Салиевой и Курманджан Датки будет затруднено движение
В Бишкеке временно перекроют движение по улице Кулатова
В Бишкеке отрезок улицы Салиевой закрыт в связи с ремонтом теплосети
Одна компания готова перенести теплотрассу в Бишкеке за 473,3 миллиона сомов
В Бишкеке ремонтируют теплосети и частично закрыли две улицы
Из-за работ ОАО «Бишкектеплосеть» закроют участок улицы Ахунбаева
Выбирайте другой маршрут: в Бишкеке частично закрыт проспект Чуй
В Бишкеке из-за прокладки инженерных сетей закрыли две улицы
Популярные новости
Участника митинга в&nbsp;поддержку Алмазбека Атамбаева вызвали на&nbsp;допрос в&nbsp;ГКНБ Участника митинга в поддержку Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГКНБ
Танцуют все. В&nbsp;доме Алмазбека Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше проходит концерт Танцуют все. В доме Алмазбека Атамбаева в Кой-Таше проходит концерт
Даже президент должен сидеть в&nbsp;тюрьме. Что еще говорил Алмазбек Атамбаев Даже президент должен сидеть в тюрьме. Что еще говорил Алмазбек Атамбаев
Алмазбек Атамбаев обратился за&nbsp;защитой в&nbsp;Конституционную палату Алмазбек Атамбаев обратился за защитой в Конституционную палату
Бизнес
В&nbsp;ряде стран снижены цены на&nbsp;роуминг от&nbsp;MegaCom В ряде стран снижены цены на роуминг от MegaCom
Изменения в&nbsp;&laquo;Бакай Банке&raquo; и&nbsp;&laquo;БТА Банке&raquo; откроют больше возможностей для клиентов Изменения в «Бакай Банке» и «БТА Банке» откроют больше возможностей для клиентов
13&nbsp;магазинов O!Store на&nbsp;Иссык-Куле помогут вам стать мобильными! 13 магазинов O!Store на Иссык-Куле помогут вам стать мобильными!
Кыргызтелеком подключил к&nbsp;интернету региональные экстренные службы Кыргызтелеком подключил к интернету региональные экстренные службы