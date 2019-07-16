В Бишкеке 16 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 1 минуты. Воздух прогреется до +37 градусов.
Отключение газа, света, воды
- 9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек, Чалдыбар, Ак-Шоокум, Дзержинского), улица Абдрахманова, 145, отрезок улицы Кольбаева, отрезки улиц Бектенова, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, отрезки улиц Тимирязева, Куренкеева, Журнальной, Акиева, Жибек Жолу, Уметалиева, Кудрука, Атбашинской, Молодой Гвардии, Турусбекова, Фрунзе;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Огонбаева;
- 9.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, проспекта Чуй.
Памятные даты
День работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики
27 июля 2015 постановлением правительства 16 июля установлено Днем работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики.
Наблюдениями и прогнозированием различных погодных явлений занимаются специалисты Агентства по гидрометеорологии. Свою работу гидрометеорологическая служба Кыргызстана ведет с июля 1926 года. За это время создана обширная наблюдательная сеть, насчитывающая на сегодня 33 метеостанции, 31 пункт агрометеорологических наблюдений, 76 гидрологических постов на реках, четыре поста на Иссык-Куле и один на Кировском водохранилище.
Люди, которые меняли мир
Родился кинооператор Сергей Чадин
Родился 16 июля 1938 года в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Советский оператор-постановщик документального и игрового кино.
С 1959 года работает на студии «Кыргызфильм». Снимал такие фильмы, как «Зной» (1962), «Первый учитель» (1965), «Небо нашего детства» (1966), «И никто другой» (1967), «Поклонись огню» (1971), «Чертов мост» (1997) и другие.
Член Союза кинематографистов СССР.
Умер поэт Суюнбай Эралиев
16 июля 2016 года на 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев — ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.
Родился 15 октября 1921 года в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны.
Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939 года. В 1949-м вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).
Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959 году поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).
У кого намечается той
Рысбай Аматов
Родился 16 июля 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».
Руслан Царев
Куда сходить
Культура
- в кофейне MOCO пройдет семинар «Зарабатываем на лимонах. Почему лимоны — признак роскоши и богатства?»;
- в этнокомплексе «Супара» состоится лекция «Сила слова. Благословение и проклятие».
Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».
Спорт
О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».
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