В Бишкеке 16 июля солнечно. День уменьшился до 15 часов 1 минуты. Воздух прогреется до +37 градусов.

Отключение газа, света, воды

9.30-18.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Ак-Тилек, Чалдыбар, Ак-Шоокум, Дзержинского), улица Абдрахманова, 145, отрезок улицы Кольбаева, отрезки улиц Бектенова, Жукеева-Пудовкина, Ахунбаева, отрезки улиц Тимирязева, Куренкеева, Журнальной, Акиева, Жибек Жолу, Уметалиева, Кудрука, Атбашинской, Молодой Гвардии, Турусбекова, Фрунзе;

9.30-19.00 — отрезки улиц Фрунзе, Буденного, Огонбаева;

9.00-18.00 — отрезки улиц Киевской, Тоголока Молдо, проспекта Чуй.

Памятные даты

День работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики

27 июля 2015 постановлением правительства 16 июля установлено Днем работников гидрометеорологической службы Кыргызской Республики.

Наблюдениями и прогнозированием различных погодных явлений занимаются специалисты Агентства по гидрометеорологии. Свою работу гидрометеорологическая служба Кыргызстана ведет с июля 1926 года. За это время создана обширная наблюдательная сеть, насчитывающая на сегодня 33 метеостанции, 31 пункт агрометеорологических наблюдений, 76 гидрологических постов на реках, четыре поста на Иссык-Куле и один на Кировском водохранилище.

Люди, которые меняли мир

Родился кинооператор Сергей Чадин

Родился 16 июля 1938 года в городе Ленинск-Кузнецке Кемеровской области. Советский оператор-постановщик документального и игрового кино.

С 1959 года работает на студии «Кыргызфильм». Снимал такие фильмы, как «Зной» (1962), «Первый учитель» (1965), «Небо нашего детства» (1966), «И никто другой» (1967), «Поклонись огню» (1971), «Чертов мост» (1997) и другие.

Член Союза кинематографистов СССР.

Умер поэт Суюнбай Эралиев

16 июля 2016 года на 95-м году скончался народный поэт, Герой Кыргызской Республики Суюнбай Эралиев — ветеран ВОВ, кавалер ордена Отечественной войны I степени, участник обороны Москвы в составе легендарной Панфиловской дивизии. Лауреат Государственной премии имени Токтогула Сатылганова.

Родился 15 октября 1921 года в селе Уч-Эмчек Таласского района. Народный поэт КР, ветеран Великой Отечественной войны.

Произведения будущего классика кыргызской поэзии в периодической печати начали публиковать с 1939 года. В 1949-м вышел в свет его первый поэтический сборник «Биринчи жанырык» («Первые отголоски»), затем книга «Тууган жер» («Родная земля», 1950).

Большим событием в кыргызской поэзии стало издание в 1959 году поэмы Суюнбая Эралиева «Ак моор» («Поэма о любви»).

Суюнбай Эралиев перевел на кыргызский язык многие произведения Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Твардовского и многих других российских писателей. Сборники поэта «Первое звучание», «Родная земля», «Белые запахи», «Путешествие к звездам», «Путешествие в жизнь» и другие переведены на иностранные языки и языки народов СССР.

У кого намечается той

Рысбай Аматов

Родился 16 июля 1975 года. Депутат Бишкекского городского кенеша, фракция «Онугуу-Прогресс».

Руслан Царев

Родился 16 июля 1995 года. Мастер спорта международного класса по греко-римской борьбе.

Куда сходить

Культура

в кофейне MOCO пройдет семинар «Зарабатываем на лимонах. Почему лимоны — признак роскоши и богатства?»;

в этнокомплексе «Супара» состоится л екция «Сила слова. Благословение и проклятие».

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

Спорт

О соревнованиях с участием кыргызстанцев читайте в «Спортивном календаре».

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