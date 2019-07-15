Дело Азимжана Аскарова пересмотрят по новым обстоятельствам

Дело Азимжана Аскарова будет рассмотрено в Чуйском областном суде. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно Кыргызстан».
По их данным, дело правозащитника Азимжана Аскарова будет рассмотрено в связи с декриниминализацией некоторых пунктов уголовного законодательства.
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Чуйский областной суд рассмотрит дело правозащитника 30 июля.
Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.