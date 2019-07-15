Дело Азимжана Аскарова пересмотрят по новым обстоятельствам

Дело Азимжана Аскарова будет рассмотрено в Чуйском областном суде. Об этом 24.kg сообщили в правозащитном движении «Бир дуйно Кыргызстан».

По их данным, дело правозащитника Азимжана Аскарова будет рассмотрено в связи с декриниминализацией некоторых пунктов уголовного законодательства.

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«В связи с новым уголовным законодательством и введением института пробации Кыргызстан должен показать миру высокие принципы гуманности и стандартов прав заключенных с особыми нуждами, находящихся в закрытых учреждениях, применяя альтернативные меры наказания. Данная категория заключенных — это больные, пожилые, женщины, пенсионеры. Они должны иметь альтернативу и обладают правом на доступ к здравоохранению и жизнь, гарантированные Конституцией КР», — считает правозащитное движение.

Чуйский областной суд рассмотрит дело правозащитника 30 июля.

Азимжана Аскарова приговорили к пожизненному сроку лишения свободы. Его обвиняют в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010 году.