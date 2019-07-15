В акимиатах Бишкека открыты центры бесплатной юридической помощи

В Бишкеке открыты четыре центра по предоставлению населению столицы бесплатной, гарантированной государством консультационно-правовой помощи. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По ее данным, проект осуществляется мэрией Бишкека в партнерстве с Управлением ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Министерством юстиции КР и Адвокатурой. В помещениях, предоставленных районными администрациями столицы, адвокаты будут предоставлять безвозмездные правовые консультации по вопросам доступа к социальным услугам, разрешения земельных споров, а также по вопросам ответственности за различные правонарушения.

«Центры позволят консолидировать совместные усилия мэрии Бишкека с адвокатским сообществом, министерством юстиции и партнерами из гражданского сектора по охране и защите от семейного насилия, обеспечению общественного порядка, снижению уровня преступности», — подчеркнули в мэрии.