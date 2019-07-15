Япония готова провести реконструкцию моста на стратегически важной дороге

Правительство Японии готово предоставить Кыргызстану безвозмездную помощь в размере 302 миллионов японских йен (около $2,8 миллиона) в рамках «Программы стипендий для развития человеческих ресурсов» (JDS) на 2019 финансовый год, а также 1 миллиард 785 миллионов японских йен ($16,5 миллиона) на реализацию проекта реконструкции моста через реку Урмарал на автодороге Талас — Тараз.

Мост через реку Урмарал расположен на 82-м километре автотрассы Талас — Тараз. Реконструкция проводится для обеспечения беспрепятственного и безопасного транспортного сообщения. Эта автодорога является международным транспортным коридором и имеет стратегическое значение для КР.

Мост будет состоять из трех пролетов и двух полос. Протяженность — около 90 метров. Проект также предусматривает реабилитацию подъездных дорог к мосту. В общем будет реабилитировано около 1,2 километра трассы (включая мост). В рамках проекта будут проведены работы по укреплению берегов реки, установлены элементы дорожной безопасности, включая установку тротуаров, нанесение разметки и проведение искусственного освещения.

Отметим, что программа JDS реализуется в Кыргызстане с 2006 года.

В Страну восходящего солнца для обучения в магистратуре и докторантуре поедут 19 участников из числа молодых государственных и муниципальных служащих республики.

За время реализации программы на обучение направили 191 стипендиата, из них 176 стипендиатов уже вернулись в КР, успешно защитив свои диссертации.