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Общество

По трое сидеть не будут. План приема в гимназиях Бишкека сократили

В Бишкеке из-за перегруженности многие школы, особенно гимназии, работают в 2,5-3 смены. Об этом 24.kg сообщила вице-мэр Татьяна Кузнецова.

«В этом году мы пошли по проекту «Электронная запись» и планируем, что в первых классах в гимназиях будет сидеть не более 34 детей. В предыдущие годы было и по 44, и по 48 человек. Это неприемлемо», — подчеркнула она.

При этом вице-мэр отметила ежегодное увеличение числа детей школьного возраста. «А поскольку отказать в приеме мы не имеем права, то увеличили количество классов в средних школах. На сегодня в первых классах остается 2 тысячи 546 свободных мест. Зачисление еще идет», — добавила Татьяна Кузнецова.

В прошлом году родители первоклашек возмущались тем, что в классах по 55-57 детей. Число учащихся в классе рассчитывается исходя из площади кабинета. На одного школьника, согласно нормам, должно приходиться 2,5 квадратных метра.
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