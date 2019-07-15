Это надо видеть. Дженнифер Лопес исполнила страстный танец для футболистки

Американская певица Дженнифер Лопес поздравила футболистку сборной США Карли Ллойд с победой на чемпионате мира, который проходил во Франции.

Как сообщает Vulture, новоиспеченная чемпионка планеты присутствовала на концерте исполнительницы в «Мэдисон Сквер Гарден». В ходе выступления Дженнифер Лопес попросила Ллойд подняться на сцену. После этого певица усадила футболистку на стул и сказала: «У меня есть маленький подарок для тебя. Готова ли ты к этому? Я не знаю, готова ли ты».

Вслед за этим Дженнифер Лопес и девушки из ее подтанцовки исполнили для Ллойд страстный танец под песню Birthday Sex.