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Общество

Депутат Дастан Бекешев подарил книгу Чингиза Айтматова украинскому блогеру

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев подарил книгу Чингиза Айтматова украинскому блогеру Александру Бельскому. Об этом он сообщил на своем канале в YouTube.

По словам молодого человека, книга подарена еще в мае, но до него она дошла совсем недавно — 12 июля.

«Она шла пять или шесть недель. Если честно, я до конца не верил тому, что она придет, и очень рад этому. Она проехала 4 тысячи 302 километра от Бишкека до моего города Николаева», — сказал Александр Бельский.

Александр Бельский — 14-летний блогер, который публикует видео на своем канале в YouTube под псевдонимом CaniOK. У него около 60 тысяч подписчиков.

В своих недавних выпусках он рассказывал, как просмотрел кыргызские и казахские клипы и сравнил их. Блогер указал, что кыргызские — в основном про любовь и горы, а казахские исполнители поют в основном рэп.
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Дословно. Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев
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