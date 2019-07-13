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Общество

Мэрия Бишкека опубликовала видео о троллейбусах. Получилось душевно

В соцсетях опубликовали видео о работе Бишкекского троллейбусного управления. В ролике работники БТУ рассказывают, как ремонтируют, чистят, моют и готовят общественный транспорт для обслуживания горожан.

«Бишкекские троллейбусы: за ними ухаживают славные ребята. Есть рабочие династии», — сообщает Twitter-аккаунт столичного муниципалитета.

Как отмечается, на 1 июня в БТУ было 183 троллейбуса, из них 1 грузовой, 3 учебных, остальные — пассажирские; 10 подлежит списанию.

Ежедневно на линию выходит 145-150 троллейбусов.
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