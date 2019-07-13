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Общество

Убийство прокурора в Баткене. В суде рассказали, как стреляли в жертву

В Ошском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова. 

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В ходе заседания в качестве свидетеля допросили судебно-медицинского эксперта Расулжона Ахунжанова. Он рассказал, что следователи поставили перед экспертами 20 вопросов о причинах смерти Анарбая Мамажакыпова.

«Учитывая обстоятельства дела, изучив множественные фотографии, осмотрев труп на месте происшествия и в морге, эксперты пришли к выводу: у погибшего имеется пулевое отверстие. Пуля зашла в голову погибшего и, разорвавшись, вылетела. На экспертизу пришли восемь костей трупа», — сказал Расулжон Ахунжанов.

Он отметил, что тело умершего посмертно подвергалось сжиганию.

«Кроме того, экспертам был поставлен вопрос о том, в каком положении находился погибший — сидя или лежа. Изучив фотографии, осмотрев труп на месте происшествия, эксперты пришли к выводу, что выстрел был произведен сверху вниз, справа налево. Умерший мог находиться в обоих положениях», — добавил эксперт.

Напомним, что прокурора Баткенской области Анарбая Мамажакыпова убили в Баткене 18 ноября 2018 года. Его сожженное тело нашли за городом. По подозрению в убийстве милиция задержала сотрудника управления капитального строительства указанного региона.
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