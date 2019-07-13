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Общество

Участника митинга в поддержку Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос в ГКНБ

Участника митинга в поддержку бывшего президента Алмазбека Атамбаева Фархада Баабиева вызвали на допрос в ГКНБ. Об этом сообщает официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.

По ее словам, он участвовал в митинге возле здания «Форума» против действующей власти и подверг жесткой критике политику, проводимую нынешним главой государства.

«Правоохранительные органы заинтересовались им после первого выступления в доме Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш», — сказала Кундуз Жолдубаева.

Фархада Баабиева вызвали на допрос в ГКНБ сегодня к 9.00.
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