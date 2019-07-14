15 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улица Ауэзова), «Ак-Тилек», «Келечек» (15-я улица), улица Токтогула, 77, отрезки улиц Кулатова, Горького;
- 9.30-13.00 — отрезки улиц Ибраимова, Московской, Гоголя;
- 9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Ысык-Кол, Кара-Жыгач, Толстого, Чок-Тал, Конорчок), улица Чуй, 194;
- 9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Маяковского, Коллективной, переулки Керченский, Зайсанский, Нерченский, Амурский, Читинский, жилмассив «Ак-Тилек-2»;
- 9.00-18.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Тыныстанова, Туголбай-Ата, Чуйкова, Абдрахманова, жилмассив «Мурас-Ордо».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей, Лебединовка (улицы Лермонтова, Маяковского, Комсомольская, Мичурина, Горького, Чуйская, Восточная, Набережная, Боконбаева, проспект Победы, БЧК), Кой-Таш (улицы Ракиш, Аблес), Васильевка, Бир-Булак, Байтик, Лесхоз, Мраморное, Озерное, Рассвет, Келечек, МТФ-2, жилмассив «Тендик».
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Степное, Фрунзе), Кызыл-Туу (улица Заречная), Новопавловка (улицы Крупская, Северная, Заводская, Досиева, Алимжан-Ата), Кунтуу (улицы Заводская, Молдосан, Садовая, Иманалиева), Джаны-Джер (МТФ-2, улицы Молодая Гвардия, Северная).
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Школьная, Пионерская), Беловодское (улицы Кирова, Комсомольская), Спартак (улица Ленина), Ак-Суу (улица Базарная).
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Чкалова, Берикова), Тузовка (улица Южная, школа), Восточная промзона;
- 10.00-17.00 — села Тогуз-Булак, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Ичке-Суу.
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чалдыбар (район Нивы, центральная часть, район базара).
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Борбаш Жийде, Ак-Оток, Маданият, Кок-Жар, Найман, Каранай, Дедек-Буу, Адыр, Правда, Баглан, город Ноокат, сельские управы Уч-Добо, Сары-Таш, Кыргызчек, Каарман, Большевик, Тепе-Коргон, город Ош (улицы Мажрумтал, Олимпийская, Салихова, Крылова, Исабаева, Садыкова, Толонова).