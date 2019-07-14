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Общество

15 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

  • 9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улица Ауэзова), «Ак-Тилек», «Келечек» (15-я улица), улица Токтогула, 77, отрезки улиц Кулатова, Горького;
  • 9.30-13.00 — отрезки улиц Ибраимова, Московской, Гоголя;
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Ысык-Кол, Кара-Жыгач, Толстого, Чок-Тал, Конорчок), улица Чуй, 194;
  • 9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Маяковского, Коллективной, переулки Керченский, Зайсанский, Нерченский, Амурский, Читинский, жилмассив «Ак-Тилек-2»;
  • 9.00-18.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Тыныстанова, Туголбай-Ата, Чуйкова, Абдрахманова, жилмассив «Мурас-Ордо».

2Чуйская область


Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беш-Кунгей, Лебединовка (улицы Лермонтова, Маяковского, Комсомольская, Мичурина, Горького, Чуйская, Восточная, Набережная, Боконбаева, проспект Победы, БЧК), Кой-Таш (улицы Ракиш, Аблес), Васильевка, Бир-Булак, Байтик, Лесхоз, Мраморное, Озерное, Рассвет, Келечек, МТФ-2, жилмассив «Тендик».

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Степное, Фрунзе), Кызыл-Туу (улица Заречная), Новопавловка (улицы Крупская, Северная, Заводская, Досиева, Алимжан-Ата), Кунтуу (улицы Заводская, Молдосан, Садовая, Иманалиева), Джаны-Джер (МТФ-2, улицы Молодая Гвардия, Северная).

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Александровка (улицы Школьная, Пионерская), Беловодское (улицы Кирова, Комсомольская), Спартак (улица Ленина), Ак-Суу (улица Базарная).

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Чкалова, Берикова), Тузовка (улица Южная, школа), Восточная промзона;
  • 10.00-17.00 — села Тогуз-Булак, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Ичке-Суу.

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чалдыбар (район Нивы, центральная часть, район базара).

3Ошская область

  • 8.00-17.00 — села Борбаш Жийде, Ак-Оток, Маданият, Кок-Жар, Найман, Каранай, Дедек-Буу, Адыр, Правда, Баглан, город Ноокат, сельские управы Уч-Добо, Сары-Таш, Кыргызчек, Каарман, Большевик, Тепе-Коргон, город Ош (улицы Мажрумтал, Олимпийская, Салихова, Крылова, Исабаева, Садыкова, Толонова).
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