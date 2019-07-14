15 июля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1Бишкек

9.30-18.00 — жилмассивы «Учкун» (улица Ауэзова), «Ак-Тилек», «Келечек» (15-я улица), улица Токтогула, 77, отрезки улиц Кулатова, Горького;

9.30-13.00 — отрезки улиц Ибраимова, Московской, Гоголя;

9.00-17.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Оберон, Ысык-Кол, Кара-Жыгач, Толстого, Чок-Тал, Конорчок), улица Чуй, 194;

9.30-19.00 — отрезки улиц Элебесова, Маяковского, Коллективной, переулки Керченский, Зайсанский, Нерченский, Амурский, Читинский, жилмассив «Ак-Тилек-2»;

9.00-18.00 — микрорайон «Джал», отрезки улиц Тыныстанова, Туголбай-Ата, Чуйкова, Абдрахманова, жилмассив «Мурас-Ордо».

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Беш-Кунгей, Лебединовка (улицы Лермонтова, Маяковского, Комсомольская, Мичурина, Горького, Чуйская, Восточная, Набережная, Боконбаева, проспект Победы, БЧК), Кой-Таш (улицы Ракиш, Аблес), Васильевка, Бир-Булак, Байтик, Лесхоз, Мраморное, Озерное, Рассвет, Келечек, МТФ-2, жилмассив «Тендик».

Аламединский РЭС

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Степное, Фрунзе), Кызыл-Туу (улица Заречная), Новопавловка (улицы Крупская, Северная, Заводская, Досиева, Алимжан-Ата), Кунтуу (улицы Заводская, Молдосан, Садовая, Иманалиева), Джаны-Джер (МТФ-2, улицы Молодая Гвардия, Северная).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улицы Школьная, Пионерская), Беловодское (улицы Кирова, Комсомольская), Спартак (улица Ленина), Ак-Суу (улица Базарная).

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Новопокровка (улицы Чкалова, Берикова), Тузовка (улица Южная, школа), Восточная промзона;

10.00-17.00 — села Тогуз-Булак, Уч-Эмчек, Таш-Башат, Ичке-Суу.

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Чалдыбар (район Нивы, центральная часть, район базара).

3 Ошская область