Тендер на автомобильные номера. Без скандала, похоже, не получится

Проводить тендеры с нарушениями или скандалами в Государственной регистрационной службе становится традицией.

Накануне состоялось вскрытие тендерных заявок на покупку пластин автомобильных номеров и термотрансферной пленки.

Прошлый тендер, когда ГП «Инфоком» только приступало к самостоятельному изготовлению номеров, напомним, провели номинально — только один участник смог подать заявку.

Сами с усами

ГРС по-прежнему пытается отказаться от услуг частных компаний и взять изготовление и персонификацию документов государственного значения в свои руки.

С 2016 года в Кыргызстане введены новые образцы автомобильных номеров.

Тогда же и появилась необходимость купить оборудование и расходники и взять процесс в свои руки. До этого номера изготавливал частник — ОсОО «Анкер». Тендер выиграл единственный участник — российское ООО «Типография № 2». В своей конкурсной документации новосибирское ОсОО предложило оборудование и расходные материалы производства sp. z.o.o. UTAL (Польша), аффилированного с ОсОО «ЯГДО».

24.kg сообщало, что закупщики, лоббируя данную компанию, в характеристиках заявки дали конкретное описание продукта вплоть до его ширины, высоты и веса. Согласно же выписке данных из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ/ЕГРИП) Федеральной налоговой службы РФ, учредителями «Типографии № 2» являются два физических лица и одно юридическое — ОсОО «ЯГДО», имеющее штаб-квартиру в Познани (Польша). То есть фактически победитель является его дочерней компанией.

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Тогда же произошли еще существенные изменения. Министерство иностранных дел КР направило в Секретариат ООН ноту об изменении буквенного индекса (отличительного знака государства) по допуску к международному дорожному движению в системе ООН с KS на KG.

К тому же выяснилось, что новые госномера, являющиеся специальной продукцией, подлежащей обязательной сертификации на соответствие требованиям национального стандарта, не сертифицированы. Испытания пластин не проводились, так как Кара-Балтинский центр испытаний, стандартизации и метрологии не располагает ни специалистами, ни оборудованием.

На территории Кыргызстана ни одна лаборатория не аккредитована на испытания пластин.

Со скрипом, но «Инфоком» на протяжении трех лет выдает номера самостоятельно.

Сколько стоит номер?

Объявляя первый тендер, в ГРС не знали, какое указать количество пластин. Взяв дело в свои руки, чиновники попросту не владели статистикой, сколько потребуется пластин.

Спустя три года они научились считать и прикинули, что сейчас потребуются 400 тысяч пластин и 400 рулонов пленки.

На покупку 400 тысяч пластин ГП «Инфоком» выделило 61,8 миллиона сомов, на термотрансферную пленку для горячего теснения — 2,6 миллиона.

Себестоимость одной пластины составляет 154,54 сома. Автовладельцам номерной знак обходится почти в пять раз дороже.

Утвержденная стоимость за комплект номеров — 788 сомов.

Одна пластина стоит 394 сома. Дипломатические номера гораздо дороже — по 956 сомов за единицу.

24.kg запросило в ГРС калькуляцию стоимости госномера. Расходные материалы составляют 209,35 сома, административные, куда входят изготовление, зарплата сотрудников, отчисления в Соцфонд, аренда помещений, электричество, амортизация, — 142,79 сома. В стоимости номера заложен и НДС в 12 процентов, что составляет 42,26 сома. Итого — 394 сома.

От стоимости расходников, следовательно, изменится и итоговая цена.

Двое из ларца

Расходные материалы на изготовление государственных номерных знаков для автомобилей готовы поставлять три компании.

«Пресс-Т» подала заявку только на поставку пластин. Лот фирма оценила в 44 миллиона сомов.

«Бластер плюс» пластины оценила в 52,4 миллиона сомов, пленку — в 2,5 миллиона.

«Типография № 2» готова поставить пластины за 52 миллиона сомов, пленку — за 2,6 миллиона.

На сайте компании «Пресс-Т» указано, что она занимается изготовлением дубликатов госномеров в Томске. Фирма не скрывает, что делает не оригиналы номеров, а их копии.

«Автомобильный номер — это важный, но не вечный предмет. Чем активнее эксплуатируется транспортное средство, тем быстрее номера приходят в негодность. Поэтому со временем появится потребность изготовить дубликаты госномеров», — говорится на сайте компании.

ООО «Пресс-Т» успокаивает своих потенциальных покупателей: дубликаты номеров изготавливаются в Томске легально. Изделия полностью соответствуют ГОСТу Р 50577-93. У инспекторов не будет вопросов.

Комплект дубликата обойдется в 2,2 тысячи рублей.

Помимо дубликатов, фирма изготавливает сувенирные таблички в виде автомобильных номеров. По желанию заказчика на пластину можно нанести любое изображение или надпись. Стоимость такого номера — 1,5 тысячи рублей.

Учредителями «Пресс-Т» являются Швечихин Алексей Васильевич и Шустак Яцек Ярослав.

Компания является официальным представителем фирмы UTAL (Польша) и ООО «Типография № 2» в Томской области.

ООО «Типография № 2» позиционирует себя как одно из самых современных предприятий в области изготовления номеров. В компании не постеснялись напомнить, что изготавливали номера для нужд МВД, Министерства сельского хозяйства, Вооруженных сил, Национальной гвардии и Пограничных войск ФСБ (Россия).

Кроме того, фирма продает оборудование для штамповки дубликатов. Сейчас его можно купить со скидкой — за 18 тысяч евро.

Компанию учредили Мостовая Зинаида Александровна, Швечихин Алексей Васильевич и польская UTAL.

«Типография № 2» является официальным представителем UTAL в РФ по продаже штамповочного, покрасочного оборудования и расходных материалов.

По закону о госзакупках закупающая организация не может заключать договор с поставщиком, если учредитель или руководитель является учредителем либо руководителем другого поставщика, участвующего в одном конкурсе.

Исходя из этого, «Инфоком» должен отклонить заявки «Типографии № 2» и «Пресс-Т».

Кроме того, «Инфоком» судится с «Типографией № 2» за прошлый тендер. По условиям заключенного договора в цену товара включены все расходы по принципу DDP — «Поставка с оплатой пошлины», согласно которому поставщик обязан нести все расходы, в том числе любые сборы для экспорта из страны назначения и для импорта в государство назначения.

«Типография № 2» не является налоговым резидентом Кыргызстана, поэтому отказывается платить НДС. «Инфоком» удержал 7 миллионов 768,1 тысячи рублей для покрытия расходов. Компания не согласилась с действиями госпредприятия и подала в суд.

Где найти лабораторию

Учредителями фирмы «Бластер плюс» указаны ООО «Уч Бетай Лигунгсгезелльшафт МБХ» (Германия) и «Юникарт» (Россия).

«Бластер плюс» работает с 2008 года. Зарегистрирована в Москве. Генеральный директор – Андрей Юрьевич Игонин. Уставный капитал – 9,5 миллиона рублей.

«Бластер плюс» работает с 2008 года. Зарегистрирована в Москве. Генеральный директор — Андрей Юрьевич Игонин. Уставный капитал — 9,5 миллиона рублей.

Компания подала жалобу на конкурсную документацию, в которой установлено требование представить в конкурсной заявке заключения о результатах испытаний образцов регистрационных знаков на предмет соответствия Национальному стандарту КР КМС 10902018(ИСО 7591:1982).

«Нам не удалось найти организацию, аккредитованную на проведение испытаний на соответствие продукции Национальному стандарту КР КМС 10902018(ИСО 7591:1982) в Кыргызстане, равно как и на территории СНГ и Европы. Если аккредитованная лаборатория находится за пределами КР, то для обеспечения равного доступа иностранных участников заказчик должен предусмотреть достаточно времени для заключения международных контрактов с такой лабораторией и перевода документации. Просим опубликовать перечень аккредитованных лабораторий и предоставить дополнительное время для проведения испытаний либо отменить данное требование как заведомо невыполнимое», — говорится в жалобе.

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Просьбу организации удовлетворили, продлили срок подачи заявок. И тут же поступила еще одна жалоба — от «Типографии № 2» на незаконные действия со стороны ГП «Инфоком». В компании попросили объяснить, в связи с чем продлили сроки, но изменения в конкурсную документацию не внесли.

Комиссия сочла и эту жалобу обоснованной и наложила запрет на совершение закупающей организацией незаконных действий или процедур.

Судя по всему, без скандала в этом тендере тоже не обойдется.