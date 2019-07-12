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Общество

Чиновник предлагает старикам перейти на газовое отопление. Уверен, что могут

Сегодня на пресс-конференции директор Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Абдыкалык Рустамов призвал население Бишкека переходить на газифицированное отопление.

По его словам, таким образом можно снизить уровень загрязнения воздуха.

На вопрос о том, как будут отапливаться социально уязвимые слои населения, Абдыкалык Рустамов не ответил. Однако считает, что пенсионеры могут себе позволить газовое отопление.

«Загрязнение стоит больше, потому что вы работаете на больницу, на то предприятие, которое возит уголь, и теряете время. Если так посчитать, газ намного удобнее и экономичнее. Средний прожиточный минимум составляет 4 тысячи сомов, да. Но проверьте новостройки, там построены двухэтажные дома. Пенсионеры живут в квартирах в основном. У нас не должно быть, чтобы старики жили отдельно, это не в наших традициях», — сказал глава госагентства.
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