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Общество

Ролик с рекламой косметики назвали непристойным. А вы как считаете?

Австралийская косметическая фирма Benefit создала мультипликационный рекламный ролик, в котором флакон с тональным кремом занимается сексом со спонжем, чем возмутила покупателей. Об этом сообщает The Sun.

В появившемся в Instagram 30-секундном видео анимированные косметические средства целуются, а затем прыгают под одеяло. В конце флакон улыбается и брызгает кремом в камеру.

Многих подписчиков бренда ужаснула непристойная реклама. «Это просто отвратительно, постыдитесь, Benefit. Вы же рекламируете косметику», — призывала одна из них. «Какой-то у вас странный маркетинг. Зачем сексуализировать косметические средства?» — недоумевала другая. «Несмотря на то что меня это рассмешило, Benefit следует помнить, что среди их фанатов есть подростки», — предупредила третья.

Представители компании прислушались к мнению клиентов и принесли извинения в соцсети. В своем посте они отметили, что ни в коем случае не хотели оскорбить чувства подписчиков.
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