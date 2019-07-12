Китай выдает засекреченные кредиты, в том числе и Кыргызстану

Китай в последние десять лет резко увеличил выдачу кредитов развивающимся странам и государствам с переходной экономикой. Половина таких займов засекречена. Об этом сообщает Информационно-аналитический центр со ссылкой на Deutsche Welle.

В список 50 крупнейших получателей прямых китайских кредитов вошли Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Кыргызстан задолжал КНР 30 процентов своего ВВП. У Беларуси задолженность перед Пекином составляет 13 процентов ВВП. Таджикистан должен Китаю примерно 15 процентов своего ВВП. У Туркменистана доля долгов предположительно несколько выше белорусской, у Узбекистана превышает 5 процентов. У Армении и Казахстана эта доля меньше 5 процентов.

Такие данные привел DW профессор Института мировой экономики (IfW) в Киле Кристоф Требеш. По его словам, Кыргызстан стал весьма зависимым от экономического развития в КНР. Если в Китае разразится кризис и он не сможет или не захочет продлевать выданные ранее займы, правительство в Бишкеке окажется в очень сложной ситуации.