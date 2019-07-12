Директор Гослесхоза объяснил, почему его помощник ездил в Швейцарию

Помощник директора Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства ездил в Швейцарию по личному приглашению второй стороны. Об этом на пресс-конференции заявил глава ведомства Абдыкалык Рустамов.

По его словам, стаж работы помощника директора составляет 19 лет.

«Он поехал туда по приглашению. Благодаря ему решили вопрос об утилизации устаревших пестицидов в Джалал-Абадской области. Также было принято решение об утилизации старых могильников по проекту Кыргызстан-Таджикистан в Сузакском районе», — сказал Абдыкалык Рустамов.

Напомним, что ранее Совет безопасности в ходе проверки выявил массу нарушений в деятельности Госагентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства. В отчете рабочей группы указывалось, что в 2018 году в командировку в Женеву ездил помощник и по совместительству водитель директора ГАООСиЛХ. О данной командировке не поставлен в известность МИД, что является еще одним нарушением.