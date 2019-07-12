В Бишкеке к новой теплосети «Восток» можно подключить 450 многоквартирных домов

В столице продолжаются строительные работы магистральной тепловой сети «Восток» по улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».

На участке реконструкции разработано 930 метров траншеи, исполнение составило 95 процентов. Параллельно ведутся работы по укладке лотков. Протяженность магистральной сети составит 1 километр, диаметр трех трубопроводов — 920 миллиметров .

Магистральная теплосеть будет иметь стратегическое значение для города. К магистральному трубопроводу для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением южной части Бишкека можно подключить 450 многоквартирных домов и 29 социальных объектов.

Напомним, что по улице Льва Толстого построят эстакадный мост. Для этого нужно перенести существующую теплотрассу.