В Бишкеке к новой теплосети «Восток» можно подключить 450 многоквартирных домов

В столице продолжаются строительные работы магистральной тепловой сети «Восток» по улице Льва Толстого. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Бишкектеплосеть».
На участке реконструкции разработано
Магистральная теплосеть будет иметь стратегическое значение для города. К магистральному трубопроводу для обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением южной части Бишкека можно подключить 450 многоквартирных домов и 29 социальных объектов.
Напомним, что по улице Льва Толстого построят эстакадный мост. Для этого нужно перенести существующую теплотрассу.