Мамат Айбалаев: Экс-президенты страны не пытались определять границы Кыргызстана

Таджикистан не заинтересован в срочном решении вопросов спорных пограничных территорий. Об этом на круглом столе заявил бывший глава Баткенской области Мамат Айбалаев.

Он отметил, что бывшие президенты Кыргызстана не пытались окончательно определить границу с Таджикистаном и Узбекистаном.

«С Таджикистаном вопрос желательно не откладывать надолго, потому что сами соседи заинтересованы в затягивании, так как их население только растет. Сейчас там уже 9 миллионов. А наши граждане, живущие в приграничных районах, покидают свои села и уезжают на заработки», — сказал бывший чиновник.

Мамат Айбалаев добавил, что передача земель другому государству не является решением вопроса, это предательство.

«Если чиновники не могут решить приграничные вопросы в пользу государства, то лучше проблему пока заморозить, конечно», — считает он.