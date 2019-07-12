Конфликты на границе. Таджикистану и Кыргызстану предлагают обменяться жителями

За годы независимости южные области страны потеряли одну треть территории. Об этом на круглом столе сообщил бывший глава Баткенской области Мамат Айбалаев.

Для решения проблем в приграничных районах он предложил Таджикистану и Кыргызстану обменяться жителями нескольких сел. По словам экс-главы указанного региона, это помогло бы избежать постоянных стычек на границе. Речь, в частности, идет об этнических таджиках, проживающих на территории КР, и кыргызах — в РТ.

«Можно обменяться жителями. Например, жителей анклавов Ворух и Мачаи обменять на жителей сел Таджикистана Жергатал и Мургаб. Также в Худжанде есть несколько сел, где проживают около 22 тысяч кыргызов. Думаю, обе стороны были бы не против. Тем более граждане РТ очень законопослушны», — отметил Мамат Айбалаев.