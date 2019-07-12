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Общество

Плохо работают. Мэрия Бишкека ужесточает контроль за МТУ

В столичном муниципалитете состоялось рабочее совещание руководителя аппарата Балбака Тулобаева с начальниками муниципальных территориальных управлений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Деятельность МТУ теперь будет под контролем не только акимиатов, но и центрального аппарата муниципалитета. Руководители управлений будут назначаться распоряжением мэра.

Балбак Тулобаев озвучил проблемы, связанные с работой МТУ: слабая поддержка горожан, недостаточное взаимодействие со структурными подразделениями по санитарной очистке, поливу, озеленению, благоустройству.

Впредь МТУ не будут вмешиваться в земельные вопросы в части предоставления участков под объекты облегченного типа.

В столице функционируют 22 МТУ со штатом 10 специалистов.
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