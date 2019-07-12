Плохо работают. Мэрия Бишкека ужесточает контроль за МТУ

В столичном муниципалитете состоялось рабочее совещание руководителя аппарата Балбака Тулобаева с начальниками муниципальных территориальных управлений. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Деятельность МТУ теперь будет под контролем не только акимиатов, но и центрального аппарата муниципалитета. Руководители управлений будут назначаться распоряжением мэра.
Балбак Тулобаев озвучил проблемы, связанные с работой МТУ: слабая поддержка горожан, недостаточное взаимодействие со структурными подразделениями по санитарной очистке, поливу, озеленению, благоустройству.
Впредь МТУ не будут вмешиваться в земельные вопросы в части предоставления участков под объекты облегченного типа.
В столице функционируют 22 МТУ со штатом 10 специалистов.