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Общество

В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры

В Apple Watch нашли уязвимость, позволяющую прослушивать разговоры. В компании решили временно отключить приложение до устранения проблемы.

из интернета
Фото из интернета. Часы Apple Watch

По ее данным, обнаружена уязвимость, которая позволяет без ведома пользователей прослушивать их разговоры. Об этом сообщает издание TechCrunch со ссылкой на представителей Apple.

Уязвимым оказалось приложение «Рация» (Walkie Talkie), с помощью которого два пользователя могут присылать друг другу аудиосообщения.

В Apple заявили, что временно отключили приложение. Оно заработает только после выхода обновлений.

«Приносим извинения нашим клиентам за причиненные неудобства и постараемся восстановить работоспособность в кратчайшие сроки», — заявили представители корпорации и добавили, что случаев злоупотребления этой уязвимостью не выявлено.

Ранее Apple приняла решение об отзыве части ноутбуков MacBook Pro, доступных к продаже в 2015-2017 годах, из-за возможного возгорания батареи.
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