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Общество

Борьба с незаконной торговлей. Вдоль центральных улиц организовано дежурство

В Первомайском районе Бишкека ежедневно проводятся рейдовые мероприятия по недопущению незаконной торговли. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, сотрудники акимиата и МТУ постоянно дежурят вдоль центральных улиц района. Кроме того, совместно с управлением землепользования и строительства периодически демонтируют конструкции для стихийной торговли.

За неделю нарушителей правил торговли оштрафовали на 15 тысяч сомов.

«Рейдовые мероприятия 9-10 июля проведены на территории площади Ала-Тоо и рынка «Кудайберген». Работа в этом направлении продолжается. Мы убедительно просим граждан соблюдать правила торговли и услуг, а также размещения наружной и выносной рекламы. Дорогие горожане и гости столицы, пожалуйста, не покупайте продукты питания с земли, это опасно для здоровья, особенно летом», — обратили внимание в мэрии.
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