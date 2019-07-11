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Общество

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Свидетель признался, что оговорил Артыкбаева

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

Сегодня в суде в качестве свидетеля допрошен бывший директор тепловой станции Нурлан Омуркул уулу.

Отвечая на вопросы гособвинения, он признался, что в ходе следствия из-за стресса дал неправильные показания.

«Когда меня допрашивал следователь, я сказал неправильно про Осмонбека Артыкбаева. Понимаете, в те дни из-за аварии на ТЭЦ я был в стрессовом состоянии. В 2013 году Осмонбек Артыкбаев в бытность министром энергетики не давал ни письменных, ни устных указаний касательно модернизации ТЭЦ Бишкека. В частности про китайскую компанию ТВЕА», — сказал Нурлан Омуркул уулу.

Нурлан Омуркул уулу отказался от своих прежних показаний против Осмонбека Артыкбаева, признав, что непреднамеренно оговорил его во время следствия.

Ранее на заседании суда и другие свидетели говорили, что Осмонбек Артыкбаев не влиял на заключение договора о модернизации ТЭЦ, так как выбор китайской компании ТВЕА в качестве подрядчика был определен в аппарате президента еще до назначения Артыкбаева главой Минэнерго.

По словам начальника отдела внешних связей ОАО «Электрические станции» Маматмусы Укубаева, до назначения Артыкбаева министром также были решены сумма и форма контракта.

«Осмонбек Артыкбаев стал министром 22 мая 2013 года. А переговоры и договоронности были достигнуты еще в январе 2013-го. Меморандум между ТВЕА и «Электрическими станциями» тоже был подписан в январе, в марте от ТВЕА поступило предложение без указания стоимости. 29 апреля — за месяц до назначения Артыкбаева министром — предоставили ценовое предложение», — дал показания Маматмуса Укубаев.

Он заявил, что ни письменно, ни устно Артыкбаев не давал ему никаких указаний, так как он не был министром. Но и став главой профильного ведомства, Артыкбаев также не давал никаких указаний.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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