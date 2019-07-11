Расходники для госномеров на авто готовы поставлять три компании

Расходные материалы для изготовления государственных номерных знаков для автомобилей готовы поставлять три компании. Об это сообщил портал госзакупок.

Компания «Пресс-Т» подала заявку только на поставку пластин. Лот она оценила в 44 миллиона сомов.

«Бластер плюс» пластины оценила в 52,4 миллиона сомов, пленку — в 2,5 миллиона.

«Типография № 2» готова поставить пластины за 52 миллиона сомов, пленку — за 2,6 миллиона.

На покупку 400 тысяч платин ГП «Инфоком» выделил 61,8 миллиона сомов, на термотрансферную пленку для горячего теснения — 2,6 миллиона сомов.

Напомним, с 1 июня 2016 года ГП «Инфоком» приступило к выпуску государственных регистрационных номерных знаков нового образца. Госномера изготавливаются в соответствии с Национальным стандартом КР, гармонизированным с международным стандартом ИСО 7591:1982.