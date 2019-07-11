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Общество

Тело погибшего в Турции кыргызстанца привезут на родину 12 июля

Тело погибшего в Турции кыргызстанца Муктарбека Иманалиева привезут на родину 12 июля. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Уточняется, что генконсул КР в Стамбуле Эркин Сопоков встретился с родственниками и супругой убитого.

«Эркин Сопоков заверил, что генконсульство возьмет уголовное дело на контроль, а также предоставил все необходимые консультации. В рамках консульского выезда он встретился с прокурором города Аланьи Ясин Эмре и озвучил просьбу о скорейшем и беспристрастном рассмотрении происшествия. В настоящий момент решены все вопросы по транспортировке груза 200 в Кыргызстан. По согласованию с родственниками, отправка груза ожидается 12 июля», — сообщили в МИД.

В курортном городе Аланье неизвестный застрелил гражданина Кыргызстана Муктарбека Иманалиева. 23-летний кыргызстанец поссорился с мужчиной, в результате чего последний выстрелил в него и сбежал, позже его задержали.
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