Цифра дня. 101,2 миллиона сомов возмещено в бюджет по таможенным нарушениям

За шесть месяцев 2019 года от возмещения ущерба по таможенным нарушениям поступило 101,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, выявлено 743 факта правонарушений в сфере таможенного законодательства. В том числе в Едином реестре нарушений зарегистрировано 623 факта. По ним взыскано штрафных санкций и стоимости товаров на 4,3 миллиона сомов и уплачено таможенных платежей на 65,4 миллиона.

Кроме того, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 120 фактов таможенных нарушений. По ним в бюджет возмещено 31,5 миллиона сомов.