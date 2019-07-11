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Общество

Цифра дня. 101,2 миллиона сомов возмещено в бюджет по таможенным нарушениям

За шесть месяцев 2019 года от возмещения ущерба по таможенным нарушениям поступило 101,2 миллиона сомов. Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.

По ее данным, выявлено 743 факта правонарушений в сфере таможенного законодательства. В том числе в Едином реестре нарушений зарегистрировано 623 факта. По ним взыскано штрафных санкций и стоимости товаров на 4,3 миллиона сомов и уплачено таможенных платежей на 65,4 миллиона.

Кроме того, в Едином реестре преступлений и проступков зарегистрировано 120 фактов таможенных нарушений. По ним в бюджет возмещено 31,5 миллиона сомов.
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