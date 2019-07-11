Афера на $600 тысяч. В Первомайском райсуде Бишкека начинается процесс

15 июля в Первомайском районном суде Бишкека начинается судебный процесс по уголовному делу о подделке банковских гарантий ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк».

Дело возбуждено в отношении граждан Нургазы Алпарова и Шамиля Иманалиева. Их обвиняют в мошенничестве, злоупотреблении полномочиями в коммерческой или иной организации и подделке документов.

По версии следствия, они организовали крупную аферу с выпуском и попыткой предъявления к оплате поддельных банковских гарантий ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк», а также с подделкой документов при получении в банке кредитов. Общий размер ущерба, причиненного швейцарским инвесторам, оценивается в $560 тысяч.

Более четырех лет швейцарские инвесторы не могут добиться справедливости в судебных органах Кыргызстана и привлечь виновных к ответственности.

В ноябре 2014-го между ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк» и ОсОО «Кыргыз Орнамент» заключен договор на открытие кредитной линии на $342 тысячи сроком на два года. Позже ее закрыли, так как долговые обязательства перевели на залогодателя. Отношения между банком и «Кыргыз Орнамент» прекратились.

Спустя год появляются банковские гарантии ЗАО «Кыргызско-Швейцарский банк». Являясь директором «Кыргыз Орнамент», Нургазы Алпаров предоставил эти гарантии ОсОО «Ордо Мунай Импекс» для выплаты $618 тысяч за 1,040 тысячи тонн нефтепродуктов.

На итоговой пресс-конференции журналисты 24.kg рассказали президенту КР о провернутой афере Нургазы Алпарова. Сооронбай Жээнбеков обещал разобраться и взял вопрос на контроль.