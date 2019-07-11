Алмаз Мамбетов: Дополнительной печати водительских прав не будет

«Мы не будем заключать дополнительное соглашение о печати водительских удостоверений», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

По его словам, сейчас нет оснований для срыва тендера на покупку бланков водительских удостоверений. Есть только продление срока приема заявок, которое связано с жалобой.

«Заключать соглашение о дополнительной печати мы не будем. Я считаю, что 12 евро за кусок пластика — это слишком дорого. Мы найдем выход из ситуации», — заключил Алмаз Мамбетов.

Напомним, накануне стало известно, что поступила первая жалоба на условия конкурсной документации от Atlas International GmbH. Об этом сообщил портал госзакупок.

Представители компании отмечают, что в требованиях к бланкам национальных водительских удостоверений указано: поставщик гарантирует полную совместимость материалов бланков с оборудованием персонализации. Поставщик участвует в тестировании совместимости бланков с оборудованием. При этом нигде не указаны марка и модель оборудования по персонализации, а также время и место проведения тестирования материалов.