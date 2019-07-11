Хороший пример. Оцифровывать архивные данные будут люди с инвалидностью

Государственная регистрационная служба планирует привлечь людей с ограниченными возможностями здоровья к оцифровке архивных данных. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ГРС Алмаз Мамбетов.

По его словам, Государственная регистрационная служба объявит тендер для оцифровки архивных данных. Эта работа будет вестись в рамках процесса цифровизации страны.

«Особенность в том, что проводить оцифровку данных будут люди с ограниченными возможностями здоровья, чтобы они могли вносить лепту в процесс цифровизации нашей страны», — подчеркнул Алмаз Мамбетов.

Кроме того, он рассказал, что ГРС предлагает создать единый орган по земельным вопросам. На имя президента внесено предложение о создании единого органа по кадастру недвижимости и земельным вопросам. Туда включается кадастр при ГРС, «Кыргызгипрозем» при ГКПЭН, а также Госкартография. По мнению главы ГРС, создание такого органа позволит облегчить работы и специалистам, и населению.