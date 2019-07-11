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Общество

Скандал с e-загранпаспортами. В ГРС не комментируют иск компании Garsu Pasaulis

На сегодня в Бишкекском городском суде рассматривается иск компании Garsu Pasaulis к Государственной регистрационной службе из-за тендера на закупку бланков биометрических загранпаспортов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил глава ГРС Алмаз Мамбетов.

Напомним, что судья Нурия Бекбаева признала решение тендерной комиссии ГРС от 1 февраля 2019 года о победителе на производство новых биометрических паспортов для Кыргызстана недействительным. Garsu Pasaulis подала апелляционную жалобу в Бишкекский межрайонный суд, не согласившись с такой позицией.

«Garsu Pasaulis действительно подала в суд на ГРС. Сейчас дело рассматривается. Думаю, нужно подождать. Пока мы не будем ничего комментировать по этому поводу», — заключил Алмаз Мамбетов.

Напомним, что в мае Межрайонный суд столицы отменил победу в тендере по закупке бланков для биометрических загранпаспортов. Постановлением суда решение о победе ЗАО Garsu Pasaulis в тендере на производство новых биометрических паспортов для КР признано недействительным.

Ранее компания Mühlbauer ID Services GmbH подала в Межрайонный суд иск к ГРС и департаменту госзакупок Минфина об отмене тендера.

В ГРС разгорелся скандал с закупкой бланков биометрических загранпаспортов. Первое место тендерная комиссия присудила Garsu Pasaulis.

В феврале представители IDEMIA France SAS заявили, что не согласны с решением тендерной комиссии. Межведомственная комиссия по рассмотрению жалоб и протестов направила запрос в департамент госзакупок с просьбой обратиться в ГКНБ и дать правовую оценку фактам, изложенным в жалобе.

Антикоррупционная служба ГКНБ в рамках уголовного дела по факту нарушения условий тендера по закупке бланков биометрических паспортов проводит следственные мероприятия.

Директор госпредприятия «Инфоком» Талант Абдуллаев находится под домашним арестом. Глава ГРС Алина Шаикова отправлена в отставку.
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