В ГРС уходят от ответа, сколько в стране осталось бланков водительских прав

«У ГРС есть запас реальных, а не временных водительских удостоверений. Но я не могу вам сказать, сколько их», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

По его словам, сейчас ГРС выдает временные водительские права и техпаспорта на автомобили. Временные документы выдаются бесплатно. Но для тех, кто выезжает за пределы страны, служба готова выдать и реальные права.

«Тем, кто ездит на грузовых автомашинах, кто планирует выезды за пределы Кыргызстана, мы выдаем реальные, а не временные права. Из-за обоснованной жалобы одной из компаний прием заявок перенесен еще на 30 дней. Мы не можем утверждать, что ситуация не повторится», — подчеркнул Алмаз Мамбетов.

Напомним, что тендер на закупку бланков водительских удостоверений должен был состояться 9 июля. Однако за минуту до вскрытия тендерных заявок внесли изменения.