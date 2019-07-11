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Общество

Глава ГРС отказался комментировать возможное сотрудничество с «Госзнаком» из РФ

Подписано 12-е дополнительное соглашение на печать 500 тысяч общегражданских паспортов. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

По его словам, на сегодня проблем с получением общегражданских паспортов в республике нет. Их получают все, кто обратился в ГРС. На сегодня в стране осталось 226 тысяч общегражданских паспортов, которых хватит до конца 2019 года.

«Я подписал дополнительное соглашение с компанией De la Rue на печать паспортов. Надеюсь, что это будет последнее такое соглашение. Несмотря на то что фирма Garsu Pasaulis подала на нас в суд из-за тендера на бланки биометрических загранпаспортов, мы продолжаем работу в этом направлении. Есть организации, с которыми мы готовы сотрудничать», — рассказал Алмаз Мамбетов.

При этом чиновник отказался комментировать информацию о том, что речь идет о возможном сотрудничестве с российской компанией «Госзнак». Однако Алмаз Мамбетов и не опроверг эти данные.
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