В Кыргызстане планируют объединить паспортные столы и загсы

«В структуре ГРС планируются изменения. Мы собираемся объединить сотрудников паспортных столов и загсов», — заявил сегодня на пресс-конференции председатель Государственной регистрационной службы Алмаз Мамбетов.

По его словам, сейчас операторы системы заключения актов гражданского состояния занимаются только вопросами выдачи свидетельств о рождении, смерти, заключения и расторжения брака. А в паспортных столах сотрудники также отвечают только за свою часть работы. ГРС хочет объединить эти структуры для удобства населения.

«Мы хотим сделать работников универсальными операторами. Человек, придя в ЦОН, сможет получить услуги в одном месте. При этом будет неважно, с каким вопросом обратился человек, он получит услугу в одном месте. Для реализации этого проекта будет создано отдельное государственное учреждение с предварительным названием «Калк», которое будет заниматься вопросами паспортов и услуг загсов в ЦОНах», — подчеркнул Алмаз Мамбетов.